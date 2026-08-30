The United States admits the possibility of using nuclear weapons in Europe. This was stated in an interview with RT by the Ambassador-at-large of the Ministry of Foreign Affairs of Russia Andrei Belousov.
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