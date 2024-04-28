МИД исключает обмен российских активов на территории после статьи WSJ

Захарова исключила обмен российских активов на территории Германия против изъятия активов России из-за «призрака Второй мировой» и предлагает использовать, чтобы побудить Москву уступить территории, пишет WSJ.
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