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Закон и Порядок

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МИД исключает обмен российских активов на территории после статьи WSJ

МИД исключает обмен российских активов на территории после статьи WSJ

Захарова исключила обмен российских активов на территории Германия против изъятия активов России из-за «призрака Второй мировой» и предлагает использовать, чтобы побудить Москву уступить территории, пишет WSJ.

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Комментарии
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Eduard
Зачем уступить Украину,что бы там НАТО появилась?НАТО не кондитерская!
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12 час.

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