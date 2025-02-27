Предприниматель Агаларов: ущерб Crocus Group от теракта составил до $200 млн

Ущерб российского холдинга, специализирующегося на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске составил $150-200 млн в зависимости от системы подсчета, в беседе с интернет-изданием РБК заявил предприниматель Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова.