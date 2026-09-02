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Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил РФ в эскалации и призвал мириться с последствиями

Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил РФ в эскалации и призвал мириться с последствиями

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Европейский союз к новым санкциям против России, после того как Берлин бездоказательно возложил на Москву ответственность за инцидент с БПЛА в Лейпциге.

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