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Путин поручил продвинуть российские видеоигры на рынок стран БРИКС

Путин поручил продвинуть российские видеоигры на рынок стран БРИКС

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на зарубежные рынки, в том числе стран БРИКС (Российская Федерация, Бразилия, Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика).

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