Путин поручил продвинуть российские видеоигры на рынок стран БРИКС

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на зарубежные рынки, в том числе стран БРИКС (Российская Федерация, Бразилия, Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика).
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на зарубежные рынки, в том числе стран БРИКС (Российская Федерация, Бразилия, Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика).
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