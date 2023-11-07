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В российских школах появятся специальные комиссии для защиты учителей

Обращаться туда смогут не только работники учебных заведений, но и родители школьников. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание специальных комиссий в российских школах для поддержки и защиты учителей.

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