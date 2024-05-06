Медвежий угол
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Медвежий угол

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лобалистами разработаны, а российскими чиновниками внедрены, региональные миграционные программы в сотрудничестве со Всемирным Банком, различными американскими и британскими агентствами по массовому переселению таджиков, узбеков и киргизов в Россию

лобалистами разработаны, а российскими чиновниками внедрены, региональные миграционные программы в сотрудничестве со Всемирным Банком, различными американскими и британскими агентствами по массовому переселению таджиков, узбеков и киргизов в Россию

Депутат ГД Михаил Матвеев поднял очень важную тему: как так получилось, что в стране только по официальной статистике проживает около 15 млн "ценных иностранных специалистов"? И это не считая тех, кто снят с миграционного учёта в связи с получением паспорта гражданина России и нелегалов, а их в совокупности тоже миллионы.

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Комментарии
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М
ММ
Интересно, Греф уже выучил таджикский язык? Готов ли он уступить свою должность таджику-мигранту? А в сберкассах таджики-кассиры появятся? Или только уборщики?
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1 час.
N
Nata
А знаете, им станется - посадят в кассу мигрантку без знания русского языка и обяжут клиентов выучить её язык. Они уже привыкли унижать народ.
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1 час.
виталий панов
Зачем это всё России за наши с вами деньги (создание инфраструктуры и адаптация мигрантов - дело очень дорогое) - решительно непонятно-об этом надо спросить тех людей в ГД и Правительстве,которые с пеной у рта доказывали,сто без этой орды ценных специалистов,экономика России пропадёт.А что будет с безопасностью,их мало беспокоило!Время расставило всё на свои места.Ради благополучия и прибыли кучки бизнесменов,эти люди пошли на предательство.Осталось только узнать-сознательно,или их купили с потрохами?И самое главное,эти люди и сейчас не видят угрозы безопасности России,и снова пытаются доказать,что без мигрантов экономика России не выживет!Для этого им выделить территорию для создания второго Таджикистана,а так же завоз своих семей,чтобы российские налогоплательщики содержали семьи ценных специалистов!
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39 мин.

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