лобалистами разработаны, а российскими чиновниками внедрены, региональные миграционные программы в сотрудничестве со Всемирным Банком, различными американскими и британскими агентствами по массовому переселению таджиков, узбеков и киргизов в Россию

виталий панов

Зачем это всё России за наши с вами деньги (создание инфраструктуры и адаптация мигрантов - дело очень дорогое) - решительно непонятно-об этом надо спросить тех людей в ГД и Правительстве,которые с пеной у рта доказывали,сто без этой орды ценных специалистов,экономика России пропадёт.А что будет с безопасностью,их мало беспокоило!Время расставило всё на свои места.Ради благополучия и прибыли кучки бизнесменов,эти люди пошли на предательство.Осталось только узнать-сознательно,или их купили с потрохами?И самое главное,эти люди и сейчас не видят угрозы безопасности России,и снова пытаются доказать,что без мигрантов экономика России не выживет!Для этого им выделить территорию для создания второго Таджикистана,а так же завоз своих семей,чтобы российские налогоплательщики содержали семьи ценных специалистов!