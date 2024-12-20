АПЛ "Архангельск" и подводный крейсер "Князь Пожарский" скоро передадут ВМФ

РИА Новости/Кирилл Зыков Атомную подлодку проекта 885М ("Ясень-М") "Архангельск" и атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 995А ("Борей-А") в скором времени введут в состав ВМФ РФ.
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