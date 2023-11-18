Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Алексей
    Ну если руки не из попы растут,можно повторить.Оригинальненько.Собрала полку для...
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    Всё хочу научиться технике «из угла в угол» (C2C).Моя мечта овладет...
  • Ольга Ковылина
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Моя мечта овладеть хотя бы одной из этих техник вязания. Рассказываю о самых удивительных и необычных

Моя мечта овладеть хотя бы одной из этих техник вязания. Рассказываю о самых удивительных и необычных

Благодаря разнообразным техникам прекрасный мир вязания даёт простор для творчества и предоставляет выбор вариантов.

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Комментарии
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Вера Федорова
Всё хочу научиться технике «из угла в угол» (C2C).
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