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ТВ-гид: болельщикам «Спартака», «Зенита» и «Динамо» в 9-м туре повезло больше других

ТВ-гид: болельщикам «Спартака», «Зенита» и «Динамо» в 9-м туре повезло больше других

Стало известно расписание трансляций матчей 9-го тура Альфа-Банк РПЛ. Матчи пройдут 16 и 17 сентября, после чего в чемпионате России по футболу начнется длительная пауза.

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