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Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР

Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), признав его незаконным.

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