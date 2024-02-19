Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), признав его незаконным.
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