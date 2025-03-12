Астраханцев приглашают на местер-класс по созданию вербницы

Участники попробуют сделать своими руками народную весеннюю куклу. Дом ремесел приглашает астраханцев 13 апреля на мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, который будет посвящен Вербному воскресенью и вербнице.
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