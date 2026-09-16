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Еврочиновник из Эстонии назвал угрозой выдачу виз гражданам России

Еврочиновник из Эстонии назвал угрозой выдачу виз гражданам России

Рост числа европейских виз, выданных гражданам России, назвал угрозой безопасности председатель комитета Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт 16 сентября в эфире «Радио 4».

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