Арт: Почему «идеальный фигурист» развелся с дочерью миллиардера и как стал бизнесменом-нефтяником: Жизнь после спорта Антона Сихарулидзе

Антон Тариэльевич Сихарулидзе – один из лучших фигуристов парного дивизиона. О нем не услышать грязных сплетен, с его участием не было склочных разборок, громких разводов с дележкой имущества, драк, потасовок.
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