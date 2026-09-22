Танкерная война: «Адские санкции» накалили обстановку в Ормузе

Вашингтон пытается крышевать «теневой флот», Тегеран уничтожает нефтяные караваны Алексей Михайлов Фото: AP/TASS Конгресс США в последний день своей работы принял пакет «адских санкций».
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