БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Танкерная война: «Адские санкции» накалили обстановку в Ормузе

Танкерная война: «Адские санкции» накалили обстановку в Ормузе

Вашингтон пытается крышевать «теневой флот», Тегеран уничтожает нефтяные караваны Алексей Михайлов Фото: AP/TASS Конгресс США в последний день своей работы принял пакет «адских санкций».

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