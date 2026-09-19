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Захарова о призыве Каллас не признавать выборы в России: ее саму не признают в ЕС

Захарова о призыве Каллас не признавать выборы в России: ее саму не признают в ЕС

Страны Евросоюза давно не признают саму главу евродипломатии Каю Каллас, заявила 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв чиновницы не признавать выборы в России.

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