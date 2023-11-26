Глава Salzgitter AG: высокие цены на энергию грозят Германии потерей производств

Высокие цены на энергию могут стоить Германии статуса индустриальной державы. Об этом заявил руководитель одной из крупнейших в Европе компаний-производителей стали Salzgitter AG Гуннар Грёблер, передает Financial Times.
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