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Vulcan начала промышленный выпуск адсорбента VULSORB для извлечения лития

Vulcan начала промышленный выпуск адсорбента VULSORB для извлечения лития

Немецко-австралийская компания Vulcan Energy Resources впервые перешла к коммерческому масштабированию своего запатентованного адсорбента VULSORB — ключевого компонента технологии прямого извлечения лития из рассолов.

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