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Комиссия проверила работу детского лагеря отдыха "Спутник–2" в Барнауле

Комиссия проверила работу детского лагеря отдыха "Спутник–2" в Барнауле

Все детские оздоровительные лагеря проверили в Барнауле во время проведения второй смены. Цикл рабочих визитов завершился в лагере "Спутник-2", который принял очередную смену 3 июля, сообщили в городской администрации.

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