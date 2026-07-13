Комиссия проверила работу детского лагеря отдыха "Спутник–2" в Барнауле

Все детские оздоровительные лагеря проверили в Барнауле во время проведения второй смены. Цикл рабочих визитов завершился в лагере "Спутник-2", который принял очередную смену 3 июля, сообщили в городской администрации.
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