США планируют выделить Киеву еще $4,5 млрд

США собираются в ближайшие недели начать выделять киевскому режиму финансовую помощь в размере $4,5 млрд, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в начале встречи с представителем Киева Сергеем Марченко, сообщается на сайте ее ведомства.