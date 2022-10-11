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США планируют выделить Киеву еще $4,5 млрд

США собираются в ближайшие недели начать выделять киевскому режиму финансовую помощь в размере $4,5 млрд, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в начале встречи с представителем Киева Сергеем Марченко, сообщается на сайте ее ведомства.

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