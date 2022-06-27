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Алина Загитова: День Московского спорта приобщает горожан к физической культуре

Алина Загитова: День Московского спорта приобщает горожан к физической культуре

День Московского спорта прошел на территории спортивного комплекса «Лужники» 25 июня. В рамках фестиваля горожане могли посетить ряд локаций, привязанных к таким видам спорта, как фрисби, футбол, воркаут – поболеть за других и показать свои силы.

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