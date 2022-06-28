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Центр «Э» задержал безработного петербуржца за дискредитацию ВС РФ

Мужчина 55-летнего возраста публиковал на своей странице в социальных сетях посты о спецоперации РФ. Центр «Э» в Петербурге задержал 55-летнего горожанина за дискриминацию Вооруженных сил РФ.

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