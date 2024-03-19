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Прогулка

Прогулка

﻿﻿Хорошо провести время. Так злобная грязь покинула город, уступив место пришедшему теплу. Я очень скучал по прогулкам, а также по камере.

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