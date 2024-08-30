Григорий Лепс рассказал о расставании с невестой

Певец Григорий Лепс уверен, что разлука с любимой не повлияет на их отношения. О романе 62-летнего артиста и 18-летней студентки стало известно в июне, когда они впервые появились вместе на премии МУЗ-ТВ, где Лепс назвал Аврору своей невестой.