В Тюменской области сотрудниками полиции задержан курьер подозреваемый в причастности к 14 мошенничествам

Сотрудники уголовного розыска полиции Тюменской области в ходе оперативной работы задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к 14 преступлениям, совершенным в отношении пенсионеров.
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