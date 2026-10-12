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МОСИНФОРМ

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Собянин: На Киностудии Горького отремонтировали фасад главного здания

Собянин: На Киностудии Горького отремонтировали фасад главного здания

Ремонт фасада главного здания Киностудии Горького завершен. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Сергей Собянин.

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