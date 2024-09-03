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Продюсеру Яне Рудковской подарили сумку за 7 миллионов рублей

Продюсеру Яне Рудковской подарили сумку за 7 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская рассказала о самом дорогом подарке. Ее слова цитирует "Пятый канал". Яна Рудковская вспомнила, как ее подруга-миллиардер, проживающая в Лондоне, вручила ей сумку за 7 миллионов рублей.

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