Золото для Молдовы на турнире по водному поло

Сборная Республики Молдова заняла первое место на международном турнире Inter Cup. Как сообщает Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинёв, соревнования проходили в городе Пршеров в Чешской Республике, передает Noi.
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