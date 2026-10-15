Ранним утром 11 октября случайные прохожие, двигавшиеся по Заречной улице посёлка Хвойная, увидели на обочине дороги лежавшего на земле человека, который явно стал жертвой ДТП.
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