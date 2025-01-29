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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области

В результате нанесенного удара экипажами танков Т-72Б3М были унижены блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой противника, что обеспечило успешное продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Север».

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