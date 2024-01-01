Украина должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована, и это непременно будет сделано. Об этом заявили 1 января в Министерстве иностранных дел, комментируя удар вооруженных сил Украины по Донецку, нанесенный в эту новогоднюю ночь.
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