Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мирзиеев в телеграмме Путину осудил теракты в Дербенте и Махачкале

Мирзиеев в телеграмме Путину осудил теракты в Дербенте и Махачкале

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в городах Дербент и Махачкала, которые привели к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

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