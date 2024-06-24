Мирзиеев в телеграмме Путину осудил теракты в Дербенте и Махачкале

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в городах Дербент и Махачкала, которые привели к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских.
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