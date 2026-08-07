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Тренер ФК «Динамо» Шварц об Овечкине: «Легенда, переписал многие рекорды. Отличный игрок и прекрасная личность, мы ждем его в любое время»

Главный тренер « Динамо »  Сандро Шварц  заявил, что всегда будет рад видеть на матчах капитана « Вашингтона »  Александра Овечкина .

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