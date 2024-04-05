На севере страны девочка родилась в машине скорой помощи

Молодая женщина из Сорокского района родила по дороге в больницу прямо в машине скорой помощи. По данным Национального центра экстренной доврачебной медицинской помощи, 4 апреля в 05:37 объединенная диспетчерская скорой помощи IMSP CNAMUP зарегистрировала вызов к 21-летней беременной женщине с причиной обращения "Внематочная беременность 40 недель, боли в животе" в населенном пункте района Соро .