Ракицкий написал обращение «Шахтеру» и трогательно попрощался с клубом

Ярослав Ракицкий официально подтвердил уход из «Шахтера». Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий официально подтвердил свой уход из украинского клуба и трогательно обратился к руководству клуба, молодым воспитанника команды и болельщикам.
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