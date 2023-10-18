"Фестиваль осени" стал семейным и атмосферным праздником для уссурийцев

С ошеломительным успехом в Уссурийске прошел первый "Фестиваль осени" (0+). Около 7 тысяч гостей смогли насладиться теплой и семейной атмосферой праздника, зарядиться позитивом и, конечно же, отведать кулинарные шедевры приморских производителей и ресторанов.