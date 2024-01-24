Почему американский модуль не долетел, а японский не заряжается: оценка лунных миссий Евгения КомароваВ начале 2024 года научный мир следил за судьбой 2 космических аппаратов – «Умного посадочного модуля для исследования Луны» (SLIM) и корабля Peregrine, созданных для выполнения различных задач в контексте программы Commercial Lunar Payload Services.