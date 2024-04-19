Расчет гаубиц Д-30 уничтожил станция РЭБ ВСУ в приграничном районе

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки прикрытия государственной границы в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины уничтожили взводный опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.
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