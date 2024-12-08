Педерсен: лидеров оппозиции в Сирии могут исключить из списка террористов

Спецпосланник Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен на пресс-конференции на полях Дохийского форума допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, захватившей сирийские города, в том числе Дамаск, при соблюдении ими определенных условий.