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Педерсен: лидеров оппозиции в Сирии могут исключить из списка террористов

Педерсен: лидеров оппозиции в Сирии могут исключить из списка террористов

Спецпосланник Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен на пресс-конференции на полях Дохийского форума допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, захватившей сирийские города, в том числе Дамаск, при соблюдении ими определенных условий.

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