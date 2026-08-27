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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сун Ядун: «Думаю, Ян снова справится с Двалишвили»

Боец легчайшего веса UFC Сун Ядун сделал прогноз на титульный поединок в своей весовой категории. «Оба бойца очень хороши, но я думаю, что у Яна есть преимущество.

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