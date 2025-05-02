Госдеп: США больше не будут играть роль посредника между РФ и Украиной

Соединённые Штаты больше не планируют «играть роль» посредника в переговорах между Российской Федерацией и украинской стороной, проинформировала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.
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