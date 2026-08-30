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Шняги.Нет

3 подписчика

Счастье — это когда уведомления выключены

Счастье — это когда уведомления выключены

Современный мир сошёл с ума. Каждый второй считает, что обязан ответить на сообщение мгновенно, а если не ответил — значит, обиделся или умер.

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