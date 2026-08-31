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Мировое обозрение

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Верховную Раду хотят «заточить» в подвал, чтобы уберечь от ударов ВС РФ

Верховную Раду хотят «заточить» в подвал, чтобы уберечь от ударов ВС РФ

Верховная рада может лишиться привычного зала заседаний: из-за участившихся воздушных тревог в Киеве депутатов рассматривают возможность перевести в подвальные помещения парламентского здания.

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