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Кассация отменила оправдательный приговор начальнику управления ЖКХ Троицка

Кассация отменила оправдательный приговор начальнику управления ЖКХ Троицка

Суд отменил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении чиновника администрации Троицка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление надзорного ведомства об отмене оправдательного апелляционного приговора.

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