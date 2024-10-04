Кассация отменила оправдательный приговор начальнику управления ЖКХ Троицка

Суд отменил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении чиновника администрации Троицка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление надзорного ведомства об отмене оправдательного апелляционного приговора.