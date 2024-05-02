Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских

Буквально на следующий день после того, как МИД Таджикистана заявило об ущемлении прав таджиков в России, вызвав по этому поводу нашего посла в Душанбе, ущемленные среднеазиаты воочию показали, как россияне "нарушают" их права.
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