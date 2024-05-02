Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей С
    ПАШИНЯН НЕ ПРЕЗИДЕНТ! НЕУЧ! ТЫ ДАЖЕ ЭТОГО НЕ ЗНАЕШЬ А БЕРЁШЬСЯ ДЕЛАТЬ ГРОМОГЛАСНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ! ОН ИДИОТ! НО КТО ТЕБЕ Д...Пашинян выдвинул ...
  • Иван Петров
    Своих не трогать, только пришлых.Аэрофильтр для юж...
  • Владимир Соловьев
    ПРЕЗИДЕНТ ИДИОТ И ТАКАЯ ЖЕ СТРАНА. ПАШИНЯНА УЖЕ ПОСЛАЛИ В ИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ!Пашинян выдвинул ...

Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских

Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских

Буквально на следующий день после того, как МИД Таджикистана заявило об ущемлении прав таджиков в России, вызвав по этому поводу нашего посла в Душанбе, ущемленные среднеазиаты воочию показали, как россияне "нарушают" их права.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх