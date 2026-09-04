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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ливерпуля» 6 ударов в створ за тайм с «Ипсвичем». Столько за 45 минут в АПЛ не было с апреля 2025-го, когда обыграли «Лестер»

« Ливерпуль » нанес шесть ударов в створ ворот « Ипсвича » (2:0, второй тайм) за 1-й тайм матча 3-го тура АПЛ .

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