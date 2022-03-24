«Языджи собрал легионеров и сказал на правах лидера: никуда не едем». Казаков о ЦСКА

Полузащитник Юсуф Языджи повлиял на решение иностранных игроков ЦСКА остаться в клубе. «С ЦСКА все неплохо – деньги есть, и еще рассказывают, что Языджи собрал легионеров и сказал на правах лидера: никуда не едем, держимся вместе, боремся за самые высокие места», – сообщил журналист Илья Казаков.
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