«Языджи собрал легионеров и сказал на правах лидера: никуда не едем». Казаков о ЦСКА

Полузащитник Юсуф Языджи повлиял на решение иностранных игроков ЦСКА остаться в клубе. «С ЦСКА все неплохо – деньги есть, и еще рассказывают, что Языджи собрал легионеров и сказал на правах лидера: никуда не едем, держимся вместе, боремся за самые высокие места», – сообщил журналист Илья Казаков.