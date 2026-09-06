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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умяров об 1:2 от «Динамо»: «Спартак» проиграл вчистую, худший матч сезона, наверное. 1-й пропущенный – полностью моя ошибка. В раздевалке была тишина, команде стыдно»

Полузащитник «Спартака»  Наиль Умяров высказался о поражении от « Динамо » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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