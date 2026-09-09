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Происшествия

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В Смоленске полицейские провели акцию по профилактике вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников «Подросток и «легкая подработка»

Сотрудники ООДУУПиПДН УМВД России по Смоленской области провели акцию по профилактике вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников для учащихся 8-х классов одной из средних школ города Смоленска.

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