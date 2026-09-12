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АРМА ищет управляющего для отеля в Одессе, который принадлежал россиянину

АРМА ищет управляющего для отеля в Одессе, который принадлежал россиянину

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило конкурс по отбору управляющего для арестованного гостинично-ресторанного комплекса «Моцарт» в историческом центре Одессы.

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